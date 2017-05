Allgemein | STAR NEWS

Emma Watson: Jetzt verändern wir die Welt

Emma Watson (27) freut sich über einen geschlechtsneutralen Preis.

Die MTV Movie & TV Awards sind seit Jahren dafür bekannt, Preise auch in eher ungewöhnlichen Kategorien zu verleihen. So wird dabei auch der beste Bösewicht oder der beste Kuss prämiert. In diesem Jahr wurde nicht nur der Titel der Veranstaltung erweitert - es werden nun auch Awards im TV-Bereich verliehen - sondern es folgten auch neue Kategorien wie 'Bester Kampf gegen das System' und 'Beste amerikanische Geschichte'. Doch noch etwas ist seit 2017 neu: Es werden nun nicht mehr zwei Preise für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler vergeben, diese Kategorien wurde zu einer geschlechtsneutralen zusammengefasst.

Die erste Gewinnerin in diesem Jahr heißt Emma Watson, die dank ihrer Rolle in 'Die Schöne und das Biest' zum besten Schauspieler gekürt wurde. "Der erste Schauspiel-Award in der Geschichte, der die Nominierten nicht bezüglich ihres Geschlechts trennt, sagt etwas darüber aus, wie wir die menschliche Erfahrung wahrnehmen", erklärte Emma in einer leidenschaftlichen Rede. "Der Schritt von MTV, einen geschlechtslosen Award für Schauspielerei zu kreieren, wird für jeden etwas anderes bedeuten. Für mich zeigt es aber, dass Schauspielen die Fähigkeit beinhaltet, sich in jemand anderen hineinzuversetzen - das muss nicht in zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden."

Zudem glaube Emma Watson, dass die Rolle der Belle eine wichtige Figur für Frauen sei, zu der sie aufschauen könnten - vor allem auch deshalb, weil sie der Märchengestalt einen etwas feministischen Hauch einverleibt habe. "Empathie und die Fähigkeit, deine Vorstellungskraft zu benutzen, sollten keine Grenzen kennen. Das hier bedeutet alles für mich", schloss Emma Watson ihre Rede.