Emma Stone: Ryan, wo bist du nur?

Emma Stone (28) fiel es schwer, sich von Ryan Gosling (36) zu trennen.

Die Darstellerin stand mit dem Frauenschwarm für das umjubelte Musical 'La La Land' vor der Kamera, das für mehrere Oscars gehandelt wird. Die Vorbereitungen und Dreharbeiten sorgten für solch eine starke Verbindung zwischen den beiden Stars, dass Emma ihren Ryan nach Abschluss der Produktion unfassbar vermisste, wie sie in der britischen Sendung 'This Morning' zugab:

"Es war sehr traurig, als wir fertig waren, weil wir uns auch so lange auf den Film vorbereitet hatten. Wir haben insgesamt fünf Monate zusammen verbracht. Es war also sehr schwer, Abschied zu nehmen."

Emma spielt in dem Film eine aufstrebende Schauspielerin, die sich in einen Jazzpianisten verliebt. Beide müssen in dem Musical auch singen und tanzen und damit Herausforderungen meistern, die zuvor selten von ihnen abverlangt worden waren. "Es macht dich schon sehr verletzlich, wenn du singen musst. Es ist ein Teil von dir, den die Menschen nicht von dir kennen, wenn sie nicht gerade große Karaoke-Fans sind", fügte der Rotschopf hinzu. Ryan konnte ihr da nur zustimmen, indem er sagte: "Es war eine Herausforderung und wir hatten ein starkes Team um uns herum. Wir hatten großartige Coaches und Menschen, die uns angefeuert und uns auf unserem Weg enorm geholfen haben."

Die Mühe hat sich ausgezahlt: Damien Chazelles (32) Film mit Emma Stone und Ryan Gosling hat bereits zahlreiche Preise abgeräumt und wird zweifellos noch zahlreiche weitere einsacken.