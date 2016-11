Allgemein | STAR NEWS

Emma Roberts und Evan Peters: Wieder verlobt

Für Emma Roberts (25) und Evan Peters (29) werden wohl doch noch die Hochzeitsglocken läuten.

Wie ein Insider gegenüber 'Us Weekly' betonte, sind die zwei Schauspieler ('American Horror Story'), die sich bei den Dreharbeiten des Films 'Adult World' kennen- und lieben lernten, nicht nur wieder liiert, sondern wollen sich auch das Jawort geben. "Emma und Evan sind wieder verlobt", verriet der Eingeweihte. "Sie trägt ihren Ring am Set. Am Set weiß jeder Bescheid."

Das erste Mal verlobten sich die Hollywood-Beauty und ihr Liebster 2013 nach anderthalb Jahren Beziehung, diese ging dann allerdings im Juni 2015 in die Brüche. Im darauffolgenden August versöhnte sich das Pärchen dann, bevor es sich im Mai diesen Jahres wieder voneinander trennte.

Wer denkt, dass sei das Ende dieser Promi-Liebe, irrt jedoch. Im September enthüllte ein Nahestehender, dass sie ihrer On/Off-Beziehung erneut eine Chance geben möchten, und anscheinend steht jetzt auch wieder die Hochzeit auf dem Plan.

Als vereinte Front zeigen sich die zwei Stars übrigens auch in der Öffentlichkeit: Zuletzt sah man Emma Roberts und Evan Peters am Tag des Thanksgiving-Fests [24. November] küssend in Provincetown im US-Bundesstaat Massachusetts - auf der Webseite 'TMZ' sind sogar Fotos von ihnen zu sehen.