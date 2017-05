Allgemein | STAR NEWS

Emily VanCamp: ‘Revenge’-Star will Ja sagen

Emily VanCamp (30) kommt demnächst unter die Haube.

Wie die Schauspielerin ('The First Avenger: Civil War') am Donnerstag [11. Mai] auf ihrem Instagram-Account enthüllte, haben sie und ihr Freund Josh Bowman sich verlobt. Dafür brauchte sie keine großen Worte: Emily postete ein Foto, auf dem sie ihre Hände aufgeregt vors Gesicht hält, wobei an ihrem linken Ringfinger ein eindeutiger Klunker zu sehen ist. Den Schnappschuss kommentierte sie lediglich mit einem Emoji-Herz, ihre Fans wussten trotzdem sofort, was sie damit sagen wollte und gratulierten ihr zu ihrem Liebesglück.

Zusammen gekommen sind Emily VanCamp und ihr Zukünftiger 2012 am Set ihrer Serie 'Revenge', in der ihre Charaktere ebenfalls vor den Traualtar getreten sind. Während sich ihre TV-Alter-Egos im Laufe der Show allerdings wieder scheiden lassen, fängt Emilys und Joshs gemeinsames Eheleben bald erst an - und ist dann hoffentlich auch für immer!

Ihre Romanze halten die zwei Turteltauben derweil bewusst aus der Klatschpresse, die blonde Schönheit postet höchsten ab und zu mal ein gemeinsames Bild auf ihrem Social-Media-Profil. Vor rund drei Jahren ließ sich Emily VanCamp dann aber doch zu einem Statement hinreißen: Im Interview mit der 'InStyle Australia' schwärmte sie von ihrem "wunderbaren Leben" mit ihrem Beau und betonte, in ihrer Beziehung vor allem Wert auf Vertrauen zu legen - und das scheint sich Josh Bowman verdient zu haben.

