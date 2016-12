Allgemein | STAR NEWS

Emily Ratajkowski: Nacktfotos locken immer mehr Follower an

Emily Ratajkowski (25) weiß, wie sie ihre Fans beglückt - mit so viel nackter Haut wie möglich. Die angehende Schauspielerin ('Gone Girl') ist bekannt für ihre freizügigen Fotos, die sie auf den sozialen Plattformen veröffentlicht. So war es auch kein Wunder, dass sie dementsprechend feierte, als feststand, dass ihr nun zehn Millionen Fans auf Instagram folgen:

Emily saß nackt in der Badewanne und nur durch eine strategische Position ihrer Beine wurde das Wichtigste verdeckt. "Ich grinse in der Wanne, denn es gibt jetzt zehn Millionen von euch. Danke, danke", schrieb die brünette Schönheit zu dem Foto.

Emily fand Ruhm, als sie sich in dem Video 'Blurred Lines' von Robin Thicke und Pharrell Williams ihrer Kleidung entledigte. Die Darstellerin findet nichts dabei und sie scheint auch andere damit anzustecken. So veröffentlichte sie unter anderem ein Selfie mit Kim Kardashian, das beide im Badezimmer oben ohne zeigte, während sie den Betrachtern ihre Mittelfinger provozierend entgegenstrecken. "Manche Posts sind mit Absicht gemacht worden. Das Selfie mit Kim war gewollt, es war sehr direkt. Da hatte ich die Tweets schon vorbereitet, denn ich wollte sie so haben, wenn die Medien darüber berichten. Aber sonst sind sie [die sozialen Medien] nur ein Werkzeug. Ich bin eine junge Frau, die in der Welt der sozialen Medien lebt. Ich poste auch mal langweilige Sachen", versprach Emily Ratajkowski augenzwinkernd.

