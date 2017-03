Allgemein | STAR NEWS

Emily Blunt: Nächster Film entsteht mit ihrem Mann

Emily Blunt (34) und John Krasinski (37) machen gemeinsame Sache.

Die Hollywoodschönheit ('Sicario') und ihr Ehemann ('Das Büro') werden im nächsten Projekt zusammenarbeiten. John übernimmt den Platz hinter der Kamera, Emily agiert davor. Da John aber genau wie sie hauptberuflich eigentlich Schauspieler ist, wird er zudem eine Rolle in dem Streifen übernehmen. Bei dem Projekt handelt es sich um den Film 'A Quiet Place'. Viel mehr ist allerdings noch nicht bekannt - Besetzung, Plot oder Erscheinungsdatum ? Fehlanzeige!

Fest steht nur, dass es der erste gemeinsame Film für das Paar ist, bei dem sie auch zusammen zu sehen sind. In 'Die Muppets' hatten zwar beide einen Auftritt, aber jeweils in separaten Szenen.

Mit der Arbeit an dem geheimnisvollen Projekt soll es schon in diesem Herbst losgehen. Das Drehbuch basiert auf einem Skript von Scott Beck und Bryan Woods und wurde von John persönlich überarbeitet - ein paar kleine Infos kann man sich also zusammenrätseln. In der Originalfassung des Autorenteams ging es nämlich um eine Familie, die auf ihrer Farm terrorisiert wird. Anscheinend erwartet uns also kein gemütlicher Familienfilm, sondern eher ein Thriller der etwas härteren Art.

Ein Produzent wurde auch schon gefunden: Allem Anschein nach wird sich Michael Bay (52, 'Bad Boys 2') für die Produktion des Streifens die Ehre geben. Wenn man auf die bisherigen Filme des Regisseurs blickt, wird die Farm aus dem Skript am Ende des Filmes vermutlich in die Luft fliegen. Ob Emily Blunt und John Krasinski das jedoch zulassen, bleibt abzuwarten.