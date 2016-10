Allgemein | STAR NEWS

Emily Blunt: Glas Wein durfte nicht sein

Emily Blunt (33) konnte sich nicht richtig auf ihre Rolle in 'Girl on the Train' vorbereiten, denn da hatte ihr Körper etwas dagegen.

Die Hollywoodschönheit ('Into the Woods') spielt in dem Thriller eine Alkoholikerin. Kollegen,die sich ganz in eine Rolle versenken, hätten nun zum Wein gegriffen, aber die Britin war bereits mit ihrer zweiten Tochter Violet schwanger und so kam das nicht infrage: "Ich wäre gern Method-Schauspielerin gewesen und hätte Wein getrunken", lachte Emily gegenüber 'Closer'. Es gab aber Ersatz: "Dafür bin ich an keinem Snack vorbeigegangen",

Ihre beiden Mädchen, die sie mit ihrem Kollegen John Krasinski (36, 'Lizenz zum Heiraten') hat, helfen ihr aber trotzdem in ihrem Beruf. "Es ist wundervoll Kinder zu haben. Es öffnet dein Herz und das hilft mir auch als Schauspielerin, denn dadurch verstehe ich einige Dinge besser. Ich suche jetzt Rollen so aus, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann." Das funktioniert nicht immer, aber die Darstellerin weiß, dass es anderen Müttern ähnlich geht. "Ich will nicht sagen, dass mein Job schwieriger ist als andere. Jeder hat mich davor gewarnt, dass ein Kind harte Arbeit ist und zwei sind ein Zirkus - und es ist wahr", seufzte Emily Blunt.