Emilia Clarke: Neuzugang im ‘Star Wars’-Universum

Emilia Clarke (30) ist für das Han-Solo-Spin-off verpflichtet worden.

Die Darstellerin, die mit ihrer Rolle als Daenerys Targaryen in 'Game of Thrones' berühmt geworden ist, hat einen prestigeträchtigen Job an Land gezogen, indem sie in dem kommenden Han Solo-Film mitspielen soll, der bislang noch keinen Titel hat. Auf der offiziellen 'Star Wars'-Homepage heißt es: "Ihre Rolle wird den Cast von Figuren vervollständigen, denen Han und Chewie auf ihren Abenteuern begegnen werden."

Für die Rolle des Han Solo war vor einigen Monaten bereits der US-Schauspieler Alden Ehrenreich (26) verpflichtet worden. Als Lando Calrissian wird Donald Glover (33) zu sehen sein. Für eine prominente weibliche Rolle in dem Film waren unter anderem auch Tessa Thompson, Zoe Kravitz, Naomi Scott und Adria Arjona im Gespräch. Ob Emilia diese Kolleginnen ausgestochen oder eine andere Rolle bekommen hat, ist noch unklar, da es noch keine Details zur Figur der schönen Britin gibt.

Der Film ist einer von bislang drei Prequels bzw. Spin-offs zur 'Star Wars'-Saga. Der von den 'Lego Film'-Regisseuren Phil Lord und Christopher Miller inszenierte Streifen wird sich mit den frühen Jahren von Han Solo auseinandersetzen, der in den ersten Filmen von Harrison Ford verkörpert wurde. Emilia Clarke wird dann 2018 durch das Weltraum düsen.