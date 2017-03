Allgemein | STAR NEWS

Emeli Sandé: Sie ist wieder Single

Zwischen Emeli Sandé (29) und Bigg Hypes ist es aus.

Die schottische Sängerin ('Read All About It') hatte den Rapper während der Arbeit an ihrem Album 'Long Live the Angels' kennengelernt. Nach ihrer Scheidung von Ehemann Adam Gouraguine im Jahr 2013 war er ihr erster richtiger Freund. Nun scheint es aber bereits wieder vorbei zu sein mit der neuen Liebe. Wie die 'Sun' erfahren hat, sollen sich Emeli und Bigg Hypes, der auch als Hypo bekannt ist, vor einigen Wochen getrennt haben.

"Hypo war der erste Mann, in den sich Emeli nach der Trennung von Adam so richtig verliebt hatte", wollte ein Insider wissen. "Sie sind zusammengekommen, nachdem sie sich durch Freunde kennengelernt hatten und sie hatten wirklich eine tolle Zeit miteinander. Aber Langzeitbeziehungen sind in der Musikbranche echt schwer hinzubekommen."

Offenbar sind die beiden schon seit Ende 2016 kein Paar mehr. "Sie entschieden sich gegen Ende des Jahres dazu, Schluss zu machen und ihre Freundschaft strikt professionell zu halten. Das ist traurig, aber der beste Weg nach vorne. Emeli ist wirklich glücklich und schon bereit dazu, sich auf jemand Neuen einzulassen."

Die Beziehung mit Hypo hatte Emeli erst im November öffentlich gemacht. "Ich hab immer gedacht 'Gott, ich könnte niemals mit einem Musiker zusammen sein, da wir beide genau so verrückt sind wie der andere'", erzählte sie damals der Zeitung. "Aber nein, es ist wirklich schön."

Leider war diese schöne Zeit für Emeli Sandé nicht von Dauer ...