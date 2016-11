Allgemein | STAR NEWS

Elyas M’Barek: Er redet von Kindern

Elyas M'Barek (34) denkt an die Familienplanung.

Auch der Frauenschwarm hört mit Mitte 30 offenbar bereits seine biologische Uhr ticken: Im Gespräch mit dem Magazin 'Gala' offenbarte der Schauspieler ('Fack ju Göhte') nun: "Ja, klar will ich Kinder. Natürlich möchte ich mal Papa werden."

Eine passende Frau an seiner Seite hat der Münchner ja schon gefunden: Seit rund einem Jahr ist er mit der Medizin-Doktorandin Julia liiert. In der hat Elyas M'Barek offenbar seine Traumfrau gefunden. Wie die aussehen sollte, offenbarte er einst im Interview mit 'Brigitte Balance':

"Ich mag es, wenn Frauen eigene Interessen haben, abseits von Schuhen und Klamotten. Und wenn eine Frau weiß, was sie will, das finde ich immer sehr attraktiv." Eine Sache hätte ihn aber immer abgetörnt: "Wenn ich merke, dass Frauen in mir nur den Schauspieler sehen, ist mir das sehr unangenehm, dann verkrieche ich mich eher", so Elyas.

Seine aktuelle Freundin Julia sah in ihm aber wohl mehr als den heißen Kinostar. Doch Elyas war laut eigener Aussage nicht immer so beliebt beim anderen Geschlecht. "In der siebten Klasse war ich in ein Mädchen aus der Parallelklasse verliebt, traute mich aber nicht, sie anzusprechen", gestand er gegenüber dem Magazin 'Joy'. "Dann kam sie mit einem Jungen aus der 12 zusammen ? und ich hatte richtig Liebeskummer."

Diese Tage sind für Elyas M'Barek sicherlich gezählt.