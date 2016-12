Allgemein | STAR NEWS

Elton John: Singt er auf George Michaels Beerdigung?

Elton John (69) soll für seinen verstorbenen Freund George Michael (?53) singen.

Die Musiklegende ('Rocket Man') war gut mit dem Sänger ('Freedom') befreundet, ihr Duett 'Don't Let The Sun Go Down On Me' war 1991 ein Megahit. Elton John war auch einer der ersten, der sich auf Instagram zum Tod des Stars meldete. "Ich bin schwer schockiert. Ich habe einen geliebten Freund verloren, die freundlichste und großzügigste Seele und ein brillanter Künstler. Meine Gedanken gelten seiner Familie und all seinen Freunden."

Laut des 'Daily Star' überlegt Elton nun, 'Don't Let The Sun Go Down On Me' bei Georges Beerdigung zu singen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Superstar bei so einem Event einen Song zum Besten gibt: Elton John sang schon 1997 für Prinzessin Diana (?36), damals performte er 'Candle In The Wind'.

"Es werden so viele Trauernde und Freunde teilnehmen. Es wird die größte Beerdigung seit der von Prinzessin Diana werden", behauptete ein Insider. "Elton wird wie schon für Diana als letzten Gruß singen."

Noch ist nicht bekannt, wann George Michael beerdigt werden wird, aber man nimmt an, dass er neben seiner Mutter Lesley Angold Panayiotou, die 1997 an Krebs starb, zur Ruhe gebettet werden wird. Das Grab befindet sich auf dem Highgate Friedhof.

"George Michaels Familie hat hier ein Familiengrab, in dem seine Mutter liegt. Dort gibt es Platz für mehrere Beerdigungen", offenbarte ein Insider des Friedhofs.

Bislang gab es noch keine Bestätigung von Elton John, dass er für George Michael singen wird.