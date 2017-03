Allgemein | STAR NEWS

Ellie Goulding: Bummel durch New York mit neuem Mann

Ellie Goulding (30) ist angeblich wieder vergeben.

Zumindest legt das das aktuelle Verhalten der Musikerin ('Love Me Like You Do') nahe. Kürzlich erklärte sie, dass sie sich von ihrem Personal-Trainer-Freund Bobby Rich getrennt habe, nachdem sie und der Sportler wohl einen Monat lang zusammen waren. Nach der Trennung verlor Ellie nicht viel Zeit, um den Single-Markt wieder zu verlassen, denn anscheinend hat sie jetzt schon einen neuen Mann an ihrer Seit - und es ist wieder ein sportlicher Typ. Offenbar ist der britische Ruderer Caspar Jopling der Glückliche. Die Zwei wurden vergangene Woche [24. März] in einer Bar in London gesichtet, jetzt gab es einen gemeinsamen Ausflug durch den Big Apple.

Dort schlenderte das Paar durch die Straßen und zeigte sich dabei sehr vertraut. Caspar ist aktuell in New York für das britische Ruderteam beschäftigt und nutzte die Zeit, um seiner neuen Freundin die Stadt zu zeigen. Weder er noch Ellie Goulding haben die Gerüchte um eine eventuelle Beziehung bisher kommentiert. Allerdings sprechen die Indizien schon dafür, dass die Sängerin wieder glücklich vergeben ist - vielleicht ja jetzt mal länger, als nur einen Monat lang.