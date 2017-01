Allgemein | STAR NEWS

Ellen DeGeneres: Thank You, Mr. President

Ellen DeGeneres (58) zeigte sich dankbar.

Die Moderatorin ist bekanntlich ein großer Fan des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama (55), der 2007 in ihrer Sendung auftrat und den Blondschopf im November 2016 mit der renommierten Medal of Freedom auszeichnete. Da fällt Ellen der Abschied schwer, wie in ihrer Rede an den Staatsmann deutlich wurde:

"Ich möchte ihm persönlich dafür danken, dass er mein Leben verändert hat. Ich bin seinetwegen jetzt eine vor dem Gesetz verheiratete Frau - und meine Frau ist das auch. Sein Mut und seine Empathie haben Gleichheit für alle bewirkt. Er hat uns voran gebracht und in den acht Jahren mehr bewirkt, als ich mir jemals zu träumen gewagt hätte. Ich liebe ihn. Ich liebe Michelle."

Im Sommer 2015 hatte der amerikanische Supreme Court entschieden, dass die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ein Recht ist. Barack Obama hatte diese Entscheidung begrüßt und als "Sieg für Amerika" beschrieben. Ellen selbst hatte 2008 die Gelegenheit genutzt, ihre Partnerin Portia de Rossi (43) zu heiraten, denn in einer kurzen Zeitspanne war es in Kalifornien bereits möglich, die gleichgeschlechtliche Ehe einzugehen. Als dieses Recht in Gefahr geriet, gesellte sich Barack Obama zu den Protestierenden, um zu gewährleisten, dass es bestehen bleibt. Ellen DeGeneres hatte somit auch einen echten Verbündeten im Herzen. Mit Donald Trump (70, 'Kevin allein in New York') dürfte das für die Showmasterin wohl anders aussehen.