Elle Fanning: Bleibt mir weg mit Twitter!

Elle Fanning (18) twittert nicht.

Die Schauspielerin ('The Neon Demon') gehört zu den wenigen Hollywoodberühmtheiten, die sich nicht rund um die Uhr via der sozialen Plattform mitteilen. Warum das so ist, erklärte die blonde Schönheit nun: "Meine Eltern erlaubten mir nie einen Facebook-Account", offenbarte Elle gegenüber dem 'C Magazine'. "Ich habe einen privaten Instagramkanal, aber davon war ich immer etwas eingeschüchtert. Einen Twitter-Account hatte ich nie. Die Leute streiten sich doch nur auf Twitter und davon will ich mich fernhalten. Instagram mag ich wohl, weil ich eine visuelle Person bin."

Zu sehen bekommt man die jüngere Schwester von Dakota Fanning (22, 'Krieg der Welten') aber dennoch häufig in nächster Zeit: Aktuell hat Elle zehn (!) Projekte in der Mache, darunter 'Maleficent 2' und 'A Storm in the Stars'. Ihr Leben mag für andere vielleicht außergewöhnlich erscheinen, Elle Fanning sieht das aber anders: "Hollywood ist ganz normal für mich. Ich war schon immer an Filmsets, wo ich so viel gelernt habe", erklärte sie. "Ich hoffe wirklich, selbst eines Tages eine Regisseurin sein zu können, so frei zu sein, Dinge zu erfinden. Etwas, was nur mir gehört, in das ich mein Herz reinhängen kann - das ist mein Traum."

Sollte sich dieser Wunsch für Elle Fanning erfüllen und sie nimmt wirklich im Regiestuhl Platz, wird sie das aber sicherlich nicht auf Twitter verkünden.