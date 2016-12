Allgemein | STAR NEWS

Elijah Wood: Gott sei dank kein klassischer Kinderstar!

Elijah Wood (35) ist froh über den Verlauf seiner Karriere.

Mit acht Jahren fing es für den Schauspieler ('Der Herr der Ringe') in dem Musikvideo 'Forever Your Girl' von Paula Abdul (54) an, bevor er Rollen in 'Luke, der einzige Zeuge' und 'Zurück in die Zukunft II' ergattern konnte. Elijah Wood hatte die perfekte Laufbahn eines Kinderstars hingelegt, doch blieben Zusammenbrüche und die negativen Seiten des Ruhms wie bei anderen bei ihm aus. "Ich war in der glücklichen Lage, dass ich sehr früh zu arbeiten begann, aber ich hatte durch meine Mutter eine stabile Familienbasis", erklärte er im Interview mit 'The Telegraph'. "Diese Art des Exzesses hat mich außerdem nie interessiert. Ich fand es langweilig. Aber ich beneide Leute auch nicht, die plötzlich an den Ruhm glauben, weil sie keine Werkzeuge zum Verstehen besitzen, damit umzugehen."

Seine Rolle als Hobbit Frodo Baggins in 'Herr der Ringe' brachte Elijah Wood endgültig seinen weltweiten Starstatus ein. Doch warum hatte die Geschichte von J. R. R. Tolkien rund um eine Gruppe von magischen Wesen, die für die Zerstörung eines bösen Rings alles geben, so viel Erfolg? Laut Elijah Wood ist die Antwort ganz simpel: "Es ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Jeder kann damit etwas anfangen."