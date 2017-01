Allgemein | STAR NEWS

Eko Fresh: Karriereschub für Pietro Lombardi?

Eko Fresh (33) hat ein großes Herz.

Der Rapper ('König von Deutschland') und der trennungsgeschädigte Pietro Lombardi (24, 'Nur Mit Dir') machen gemeinsame Sache. Der Sänger, der sich nach dem öffentlichen Drama mit seiner Ex Sarah Lombardi (24), nun endlich wieder der Musik widmet, hat sich dafür eigenes Eko Fresh ins Boot geholt, wie der Rapper auf Facebook verkündete:

"Sükrü hat mich angerufen und gesagt, dass Pietro einen Song für seinen Sohn machen will. Es fiel mir nicht schwer, als Songwriter zu helfen, da ich ja selber gerade einen kleinen Zwerg zuhause habe."

Alles für Sohnemann Alessio, nur dieses Mal vom Papa und Eko Fresh höchstpersönlich also. "Das Ergebnis kann sich echt hören lassen, denn er ist in Richtung erwachsener, deutscher R'n'B gegangen", schrieb Eko weiter über den Track, der den Titel 'Mein Herz' trägt.

Doch nicht nur für Pietro, der nun endlich wieder mit seiner Arbeit und nicht mit seinem Privatleben Schlagzeilen machen will, sind das wirklich gute Nachrichten. Denn das ganze Eko-Pietro-Projekt kommt einem guten Zweck zugute. "Am Freitag [6. Januar] kommt die Single raus und der ganze Erlös wird an bedürftige Kinder gespendet", freute sich Eko Fresh auf Facebook unter einem kurzen Videoausschnitt des Songs.

Was Sarah Lombardi zu dem neuen Herzensprojekt ihres Noch-Ehemannes sagt, ist nicht bekannt. Doch zumindest Eko Fresh und Pietro Lombardi sind glücklich mit 'Mein Herz'.