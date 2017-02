Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Zum Geburtstag singt er sich selbst ein Ständchen

Ed Sheeran (26) beschenkt zu seinem Geburtstag seine Fans.

Der Sänger ('Thinking Out Loud') denkt so sehr an seine treuen Anhänger, dass er selbst an seinem eigenen Ehrentag ein Teil vom Kuchen abgeben möchte - und das sogar fast wortwörtlich. "Da es mein Geburtstag ist, habe ich einen neuen Song namens 'How Would You Feel (Paean)' veröffentlicht. Hört es euch mal an, während ich Kuchen esse", twitterte der Rotschopf und verlinkte dazu auf mehrere Streamingplattformen.

Wer nun gerade noch nicht selbst in die mittlerweile dritte Single-Auskopplung seines neuen Albums '÷' reinhören kann, dem sei die Beschreibung seines Plattenlabels nahe gelegt: "Eine wunderschön orchestrierte Ballade, die sein herausragendes Songwriting ebenso eindrucksvoll zur Schau stellt wie sein tadelloses Gitarrenspiel", heißt es in einem Statement von 'Warner Music'.

Sicherlich wird auch dieser Song die deutschen Charts stürmen. 'Shape Of You' und 'Castle On The Hill' konnten in Deutschland Platz eins und Platz drei belegen, in seiner Heimat Großbritannien belegen die zwei Tracks seit nun fünf Wochen die beiden Spitzenpositionen. So konnte Ed Sheeran sogar seinen Kollegen Justin Bieber (22, 'Sorry') vom Thron schubsen - der hielt bislang den Rekord des Künstlers mit den längsten beiden Toppositionen in den britischen Charts.

In nur knapp einem Monat wurden beide Songs über eine Milliarde Mal gestreamt. Für Ed Sheeran, dessen neues Album am 3. März erscheinen wird, gleich noch ein Grund mehr, sich ein extragroßes Stück vom Geburtstagskuchen abzuschneiden!