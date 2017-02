Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Zeit, sesshaft zu werden

Ed Sheeran (25) ist sehr glücklich mit seiner Freundin Cherry Seaborn (24).

Der Sänger ('Shape of You') und seine Flamme wohnen seit neustem zusammen, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem Ed aufgewachsen ist, wie er im Interview mit zwei australischen Radiomoderatoren verriet. "Sie lebt drei oder vier Meilen von da entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Wir leben jetzt zusammen. Wir haben uns gerade erst Katzen gekauft." Dann scheint es wirklich ernst zu sein!

Angesprochen auf den baldigen Valentinstag, zeigte sich der Frauenschwarm angetan von der Idee, ein Leben lang mit seiner Cherry zusammen zu sein. Aktuell scheint die Liebesplanung bei dem Rotschopf auch Hochtouren zu laufen, denn schon in einem anderen Interview mit 'Apple Music' kam er auf das Thema zu sprechen: "Ich wollte im letzten Jahr Vater werden. Ich bin bereit. Los geht's. Ich will eine Tourbusladung Babys."

Sesshaftigkeit, Katzen und der Kinderwunsch - Ed Sheeran scheint es mehr als ernst mit Cherry Seaborn zu sein.