Ed Sheeran: Wird er bald heiraten?

Ed Sheeran (26) will mit seiner Liebsten offenbar vor den Traualtar treten.

Dies enthüllte Schauspieler Russell Crowe (53, 'Noah'), der mit dem britischen Sänger ('Shape of You') befreundet ist. Wie es zu der ungewöhnlichen Freundschaft kam, erzählte der Hollywoodstar in der australischen Radioshow 'Fitzy & Wippa'. Dabei ließ er auch die vermeintliche Verlobungsbombe platzen.

"Ed war auf Tour hier und irgendwann ein bisschen ausgebrannt, also kam er und blieb ein paar Tage auf der Farm, um Schlaf zu bekommen, und dann wurden wir ziemlich gesprächige Kumpels", verriet Russell im Laufe der Sendung. "Danach ist er nochmal mit seiner Verlobten auf Farm gekommen, um dort mehr Zeit zu verbringen."

Moment einmal, Verlobte? Da hat Russell aber eine überraschende Katze aus dem Sack gelassen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dass Ed und seine Freundin Cherry Seaborn (25) verlobt sind, war bisher nämlich nicht bekannt. Leider gingen die Radiomoderatoren auch nicht weiter darauf ein. Der Musiker selbst hat sich zu seiner angeblichen Verlobung natürlich noch nicht geäußert.

Erst kürzlich gab Ed aber zu, dass er sich "ziemlich wohl" mit dem Gedanken fühlt, den Rest seines Lebens mit der Hockey-Spielerin zu verbringen. Die beiden kennen sich noch aus der Schule, sind aber erst seit 2015 Paar. "Sie lebte drei oder vier Meilen von mir entfernt und jetzt wohnen wir zusammen", freute sich der Popstar unlängst in der 'Kyle and Jackie O Show'. "Wir haben uns gerade Katzen zugelegt."

Ob Ed Sheeran wirklich bereits mit Cherry verlobt ist, gibt er ja vielleicht selbst bald noch preis.