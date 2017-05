Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Verliebt, verlobt ? oder nicht?

Ed Sheeran (26) ist noch nicht verlobt.

Der Musiker ('Shape of You') ist zwar schon länger mit seiner Freundin Cherry Seaborn zusammen, eine baldige Hochzeit sollen wir aber dennoch nicht erwarten. Vor Kurzem schien etwas anderes in der Luft zu liegen, denn ausgerechnet Schauspieler Russell Crowe (53, 'Gladiator') verplapperte sich und ließ die Klatschpresse Purzelbäume schlagen. In einem Interview mit der australischen Radiosendung 'Fitzy & Wippa' sagte der Hollywoodstar: "Ed war auf Tour hier und irgendwann ein bisschen ausgebrannt, also kam er und blieb ein paar Tage auf der Farm, um Schlaf zu bekommen. [?] Danach ist er noch einmal mit seiner Verlobten auf die Farm gekommen, um dort mehr Zeit zu verbringen."

Doch jetzt heißt es Kommando zurück, falscher Alarm. Der vermeintlich Verlobte hat sich zu der Situation geäußert und alles relativiert. "Russell hat mir geschrieben, um sich zu entschuldigen. Er hat Cherry nur einmal kennengelernt und ich habe sie nicht richtig vorgestellt. Ich habe nichts gesagt. Er hat es wahrscheinlich nur vermutet, aber nein - wir sind nicht verlobt", erklärte nun Ed Sheeran in einem Interview in Brasilien. Alles also nur ein blödes Missverständnis ?