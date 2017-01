Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Mir egal, was andere denken

Ed Sheeran (25) interessiert sich nicht dafür, ob er für glaubwürdig gehalten wird.

Der Sänger ('Thinking Out Loud') kann bereits auf eine erfolgreiche Musikkarriere zurückblicken, seine Alben '+' und 'x' erwiesen sich als echte Verkaufsschlager. Auch seine zwei aktuellen Singles 'Shape Of You' und 'Castle On The Hill' schlugen in den Charts ein wie eine Bombe.

Dennoch gibt es die, die kritischen Stimmen. Die gehen Ed aber sprichwörtlich gesagt am Allerwertesten vorbei. "Es ist mir wirklich egal", betonte der Künstler im Interview mit 'Radio X'. "Van Morrison hat mich mal zum Frühstück ausgeführt und mir gesagt, dass er mich liebt und dann war da Eric Clapton, der in mein Haus zum Abendessen kam - ich war auch bei ihm zum Essen und er erzählte mir, dass er meine Musik mag."

Das seien laut ihm die zwei Menschen, wegen denen er mit Musik angefangen habe. "Und sie mögen mich", so Ed Sheeran weiter. "Wieso zum Teufel sollte ich mir Gedanken über jemanden machen, den ich noch nie getroffen habe? Aber ich weiß, dass meine Helden meine Musik mögen, also ist es mir egal, ob ich glaubwürdig bin oder nicht, weil ich es in deren Welt bin und das macht mich glaubwürdig in meiner eigenen Welt."

Daneben gebe es aber natürlich noch andere Menschen, deren Meinung für ihn zähle: seine Fans. Und solange die Ed Sheerans Musik mögen, mache er sie auch weiterhin.