Ed Sheeran: Komm’ unter meine Fittiche, Liam!

Ed Sheeran (26) will Liam Payne (23) zu Erfolg verhelfen.

Der Sänger ('Shape Of You') und der Mädchenschwarm kennen sich bereits seit längerem, nachdem Ed 2014 den Song '18' für das One-Direction-Album 'Four' komponiert hatte. Nun treffen die zwei Stars wieder aufeinander, um an Liams erster Soloplatte zu tüfteln.

"Die Kollaboration kam relativ schnell zustande, Anfang des Jahres", verriet ein Insider gegenüber 'The Sun'. "Liam war in Los Angeles und ihm wurde gesagt, dass Ed einen Song mit ihm im Hinterkopf schreiben wollte."

Zurück in Großbritannien saßen dann beide gemeinsam über dem Werk. "Mit Eds Expertise in Sachen Hits weiß Liam einfach, dass nichts schief gehen kann. Sie haben beide etwas Besonderes zusammen kreiert", erklärte der Vertraute weiter. "Ed mit an Bord zu haben ist außerdem sehr clever, da Liam so auch Musikfans neben 1D-Anhängern erreichen kann."

Bereits morgen [11. Mai] soll ein Ausschnitt des Songs auf Liam Paynes Facebookseite zu hören sein.

Sicherlich ein guter Start für Liam, die Unterstützung vom derzeit wohl erfolgreichsten Solokünstler zu haben. Mit seinem Album 'Divide' stand Ed Sheeran wochenlang auf Platz eins der deutschen Charts und auch seine Singles 'Shape of You' und 'Castle On The Hill' ließen sich lange nicht von der Spitze vertreiben. In Großbritannien schaffte das tatsächlich erst Liams One-Direction-Kollege Harry Styles (23) mit seinem Song 'Sign Of The Times'. Ob Ed Sheeran auch damit rechnen muss, mit einem eigens für Liam Payne geschriebenen Hit aus den Charts vertrieben zu werden?