Ed Sheeran: Kinder erst nach Karriereende?

Für Ed Sheeran (26) passen Kinder und das Leben eines Popstars nicht zusammen.

Seit einiger Zeit befindet sich der Sänger ('Shape Of You') in einer glücklichen Beziehung mit seiner Jugendfreundin Cherry Seaborn. Da darf natürlich die Frage erlaubt sein, ob das Paar denn auch schon an Kinder denke? "Ich möchte nicht auf Tour sein, wenn ich Kids habe", erklärte der Rotschopf in der britischen Show 'Good Morning Britain'. "Ich möchte mich jetzt austoben, um dann später wirklich ein Vater zu sein. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall Kinder, ich liebe alle Kinder auf der Welt, aber ich möchte jetzt keine eigenen."

Bei all dem Rummel um seine Person könnte sich Ed tatsächlich kaum um seinen Nachwuchs kümmern, ist er zudem doch gerade auf großer Welttournee. Mittlerweile spielt er in den größten Stadien vor ausverkauftem Publikum - im Gegensatz zu früher, als er noch durch kleine Klubs tingelte. Wie kann man da nicht abheben? "Ich glaube, es hilft, wenn gute Leute um dich herum sind", erläuterte Ed Sheeran. "So habe ich immer jemandem, der mir auf die Hand schlägt, wenn ich etwas Dummes mache. Ich erinnere mich, wie ich einmal auf Tour meinte: 'Ich möchte heute nicht auf die Bühne'. Und jemand sagte: 'Warum? Das ist dein Job!'"

Als seine Karriere so richtig begann, wurde Ed zudem häufiger beim wilden Feiern gesichtet - doch diese Tage sind gezählt. "Ich habe einen Gang runtergeschaltet. Ich mag es gar nicht mehr, auszugehen", offenbarte Ed Sheeran. "Wenn ich heute mal rausgehe, dann würde ich Freunde auf einen Drink einladen, aber nicht mehr einen Club stürmen."