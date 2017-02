Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Ich liebe das Album von Harry Styles

Ed Sheeran (26) schwärmt von Harry Styles (23).

Der britische Sänger ('Thinking Out Loud') möchte seinen Landsmann offenbar bei dessen Vorhaben unterstützen, es nach seiner Karriere mit One Direction ('History') als Solokünstler zu schaffen. Zumindest hat ihn Harry so sehr beeindruckt, dass Ed ihn in aller Öffentlichkeit in den höchsten Tönen lobt. Offenbar kam der Musiker nämlich schon in den Genuss einiger Songs, die sein Kollege gerade für sein erstes eigenes Album zusammenstellt.

"Ich habe ein bisschen was gehört", verriet er der UK-Ausgabe des Magazins 'Heat'. "Es bringt ihn wirklich als Künstler und Sänger zur Geltung und das war schon immer der Plan. Ich kann nicht so viel darüber sagen, weil es nicht mein Projekt ist und ich habe auch keine Ahnung, wann es herauskommen wird."

Nur eines ist für Ed Fakt: "Das ist Qualität!"

Lange müssen sich Harrys Fans aber nicht mehr gedulden, um seine eigenen Songs endlich auch hören zu können. So verriet Rob Stringer, CEO seines Labels Columbia Records, dass die Musik des ehemaligen Boyband-Stars schon bald auf den Markt kommen wird. "Wir sind nah dran und wir freuen uns sehr darauf", schwärmte er gegenüber 'Billboard'. "Wir haben ein Album, von dem wir extrem begeistert sind und es ist nicht mehr weit davon entfernt, fertig zu sein."

Für Ed selbst läuft es momentan aber auch nicht gerade schlecht. Seine bevorstehenden Konzerte in Deutschland sind restlos ausverkauft, seine neuen Songs 'Castle on the Hill' und 'Shape of You' platzierten sich gleich in mehreren Ländern ganz oben in den Charts. Und im Gegensatz zu Harry Styles hat Ed Sheeran bereits ein fertiges Album in den Startlöchern: Am 3. März erscheint '÷'.