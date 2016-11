Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Gewinnersong für ‘X Factor’

Ed Sheeran (25) wird dem Gewinner der britischen Castingshow 'X Factor' einen Song schreiben und damit sicher seine Fans weltweit begeistern.

Der Musiker ('Thinking Out Loud') ist für seine gefühlvollen Balladen bekannt, kann aber auch schnellere Nummern schreiben und hat eine geheime Leidenschaft für Hip-Hop und Rap. In der aktuellen Sendung sind neben anderen noch die Boyband 5 After Midnight sowie die Rapperin Honey G vertreten - ein gefühlvoller Titel würde zu beiden nicht passen.

Ein Insider verriet der britischen 'Sun' warum die Verantwortlichen der Sendung trotzdem einen Song von Ed Sheeran haben wollten: "Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Dass er den Siegersong schreiben wird, ist eine tolle Nachricht für den Gewinner. Alle übrigen Teilnehmer haben das Lied schon gehört und für die meisten funktioniert es auch. Sie können noch nicht glauben, dass ihre potentielle erste Single von Ed stammt."

Für die meisten funktioniert es und da sieht der Vertraute das Problem. Sollten die Rapperin oder die Boyband gewinnen, "müssten die Verantwortlichen eine andere Option in Betracht ziehen."

In den letzten Jahren konnten elf von 12 Gewinnersongs aus Großbritannien die Chartspitze erobern. Lediglich Louisa Johnson (18, 'So Good'), die die Sendung 2015 gewann, verfehlte die Poleposition und landete nur auf Platz neun der Charts. Diese Pleite wollen die Verantwortlichen in diesem Jahr wohl verhindern. Mit Ed Sheeran haben sie den richtigen Mann gefunden, um dieses Ziel zu erreichen.