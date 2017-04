Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Er gehört zu den einflussreichsten Menschen des Jahres

Ed Sheeran (26) macht einen Unterschied - findet zumindest das 'Time'-Magazin.

Der Sänger legte in diesem Jahr ein fulminantes Comeback hin: Er brachte sein Album '÷' im März auf den Markt, dessen Singles 'Shape Of You', 'Castle On The Hill' und 'Galway Girl' sofort weltweit die Charts eroberten. Kein Wunder also, dass er es in diesem Jahr auch auf die Liste der einflussreichsten Menschen des 'Time'-Magazins geschafft hat.

Als prominente Laudatorin schrieb seine enge Freundin Taylor Swift ein paar nette Worte über den Briten: "Vor ein paar Jahren noch war Ed davon überzeugt, niemals einen Grammy gewinnen zu können. Aber ich sagte ihm, dass er es schaffen würde! Nur ein paar Wochen später spielte er mir einen Song vor, den er gerade geschrieben hatte - es war 'Thinking Out Loud', mit dem er 2016 einen Grammy gewann!"

Doch Ed Sheeran steht selbstverständlich nicht alleine auf der Liste der einflussreichsten Menschen. Neben Politikern wie Wladimir Putin und Theresa May finden sich dort Hollywoodstars wie Viola Davis und Emma Stone, auch Sängerin Alicia Keys ist dabei.

Wer in diesem Jahr übrigens nicht auf der Liste steht: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vielleicht hätte sie ein wenig mehr singen sollen? Dann wäre sie eventuell mit Ed Sheeran gleich gezogen.