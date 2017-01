Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Ein Pub für dich und mich

Ed Sheeran (25) hat jetzt eine eigene Kneipe.

Der Musiker ('Thinking Out Loud') hatte sich Anfang 2016 eine Auszeit von einem Jahr genommen und war um die Welt gereist, um seine neue Freiheit zu genießen. Bevor er sich jedoch auf den Weg machte, verbrachte er zwei Monate in seiner Heimat Suffolk, England, um dort mit dem Fahrrad die Straßen unsicher zu machen und sich einem ganz speziellen Bauprojekt zu widmen: Ed hatte sich ein Anwesen in der Gegend gekauft und dieses nun erweitert - unter der Erde.

"Ich habe einen Pub gebaut", verriet er DJ Zane Lowe von Apple Music. "Es gibt dort einen unterirdischen Tunnel, den man dicht machen kann. Ich mache dort also eine Party, jeder kommt rein und irgendwann ist dann zu. Man kommt nur auf unterirdischem Weg in diesen Pub. Das sollte mal Peter Jacksons Haus sein und er hat eine Menge von Geheimgängen und unterirdischen Tunnels."

Die Idee stammte aber ursprünglich gar nicht von ihm, sondern von seinem Vater, der einen klugen Einfall hatte, wie Ed hinzufügte: "Ich finde das großartig, denn das Problem, das ich mit meinem Haus hatte, ist, dass jede Party, die ich gemacht habe, im Haus selbst stattfinden musste. Wenn ich mal Kinder habe, möchte ich aber immer noch Freunde einladen und Bier mit ihnen trinken."

So funktioniert der Untergrund-Pub als gesichertes, ruhiges Plätzchen und Rückzugsort, in dem er und seine Freunde weder seine Kinder wecken, noch seiner potentiellen Frau auf die Nerven gehen können. Ed Sheerans Pub ist eine gute Lösung für jedermann.