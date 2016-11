Allgemein | STAR NEWS

Dunja Hayali: Sie bekommt den Annemarie-Renger-Preis

Dunja Hayali (42) wurde für ihr Engagement für Toleranz und Meinungsfreiheit ausgezeichnet.

Die Moderatorin ('ZDF-Morgenmagazin') setzte sich schon immer gegen Ungerechtigkeit ein und unterstützt unter anderem die Initiative 'Respekt! Kein Platz für Rassismus' und den Verein 'Gesicht Zeigen!'. Ihr anhaltender Kampf für Toleranz beeindruckte auch den Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, der ihr deshalb gestern Abend [10. November] den Annemarie-Renger-Preis überreichte.

"Dunja Hayali hat uns beeindruckt, weil sie sich öffentlich gegen Rechtsextremismus, Hass und Rassismus stellt. Sie zeigt ihr Gesicht, wo sich andere voller Angst und Abscheu abwenden", begeisterte sich der Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein in seiner Rede.

Dunja, deren Eltern aus dem Irak stammen, holte sich den Preis persönlich in Berlin ab und wandte sich ebenfalls an das Publikum, allerdings mit einer Warnung: "Mit Fakten dringt man nicht mehr durch, denn Emotionen sind die große Waffe. Das erschreckt mich."

Den Preis gibt es seit 2013, die vergangenen drei Jahre wurden Jan Josef Liefers, Reinhold Beckmann und Wolfgang Stumph ausgezeichnet. Dieses Mal ging der Award also zum ersten Mal an eine Frau. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich in diesem Jahr den Preis an eine Frau überreichen darf, die ebenso engagiert, klug, wortgewandt und professionell ist, wie es unsere frühere ASB-Präsidentin Annemarie Renger war", so Knut Fleckenstein.

Für Dunja Hayali ist dies aber nicht der erste Preis dieser Art. Erst im Oktober wurde die Journalistin mit der Sonderehrung beim Robert-Geisendörfer-Preis der Evangelischen Kirche ausgezeichnet.

"Die Jury würdigt Dunja Hayali für die Beharrlichkeit, mit der sie ihre eigene öffentliche Persona in den Dienst einer offenen, nie teilnahmslosen Gesprächskultur stellt", hieß es damals in einer Pressemitteilung. "Dass sie sich dabei auch direkt mit Menschen auseinandersetzt, die zuvor ihre Arbeit oder gar sie persönlich verunglimpft haben, und dabei immer die nötige Distanz wahrt, hat die Jury beeindruckt und überzeugt."

Obwohl solche Preise Dunja Hayali sicherlich freuen dürften, ist eines Fakt: Ihre Arbeit macht sie nicht nur aus diesem Grund.