Allgemein | STAR NEWS

Dschungelcamp: RTL bestätigt Kandidaten

Kader Loth (44) darf sich nun offiziell Dschungelcamperin nennen.

Die Reality-TV-Ikone ('Big Brother') wurde neben elf anderen als Kandidatin für 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' von RTL bestätigt. Es wurde schon vorher gemunkelt, dass sie für Nastassja Kinski einspringt - die bekam diese Woche kalte Füße!

Eine wirkliche Überraschung sind die Teilnehmer eigentlich aber nicht mehr, schließlich wurde schon seit Wochen darüber spekuliert, wer nach Australien fliegt. So werfen sich Model Gina-Lisa Lohfink, die TV-Maklerin Hanka Rackwitz, Sängerin Fräulein Menke, Schauspielerin Nicole Mieth und TV-Star Sarah Joelle Jahnel neben Kader Loth ins Dschungel-Getümmel. Bei den Herren sind es Ex-Fußballer Thomas Häßler, der Sänger Marc Terenzi, der Schauspieler Markus Majowski, Mallorca-Auswanderer Jens Büchner, Florian Wess, der Exfreund von Helmut Berger, sowie Model Alexander Keen. Alles mehr oder weniger bekannte Leute, die hoffen, in den nächsten Wochen ihren Marktwert durch die elfte Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' zu steigern. Ab dem 13.Januar darf man dann zuschauen, wer in der Gunst der Zuschauer oben steht und wer die meisten Gruselaufgaben erledigen muss. Kader Loth ist da ja Kummer gewohnt - es gibt kaum eine Realityshow, in der sie nicht mitgemacht hat.

Weitere Artikel