Drew Barrymore: Promi-Trip in die Berge

Drew Barrymore (41) verbringt gerne Zeit mit ihren Mädels.

Jetzt unternahm die Schauspielerin ('50 erste Dates') mit einigen von ihnen einen Ausflug in die Berge. Zu ihren Freundinnen gehören auch 'Drei Engel für Charlie'-Kollegin Cameron Diaz (44), It-Girl Nicole Richie (35, 'The Simple Life') und Weltverbesserin Gwyneth Paltrow (44, 'Iron Man 3'). Die Mädelsgruppe verbrachte gemeinsam Zeit in den Bergen und wie es sich für Social-Media-affine Stars gehört, postete Drew ein Gruppenfoto auf Instagram.

Im Text, den sie zu dem Foto schrieb, konnte sie dann noch einmal ihre Liebe zu ihren Freundinnen ausdrücken. "Haltet die fest, die ihr liebt, und besteigt einen Berg mit ihnen. Die Frauen in meinem Leben packen Probleme an. Das kann überall sein: im Alltag, bei der Arbeit oder auch beim Sport. [?] Ich folge meinen Freunden. Wenn ich Hilfe am nötigsten brauche, sind sie da. Und wenn sie mich brauchen ? dann weiß ich, dass ich etwas richtig gemacht habe. Ich habe mir ihr Vertrauen erarbeitet."

Die Schauspielerin hat auch noch einen Ratschlag für ihre Follower: "Verbreitet Freude. Haltet Momente fest und vor allem? SCHMIEDET MEHR PLÄNE!!!!!!"

Drew Barrymore hat mit ihren Freunden in jedem Fall voll ins Schwarze getroffen. Man sieht, wie gut ihr das Zusammensein mit den Damen tut.

