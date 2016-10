Allgemein | STAR NEWS

Drew Barrymore: Halloween wird als Familie gefeiert

Drew Barrymore (41) will gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann und ihren zwei Töchtern an Halloween von Haus zu Haus ziehen.

Die Schauspielerin ('Drei Engel für Charlie') trennte sich im April nach vier Jahren Ehe von ihrem Mann Will Kopelman. Dennoch soll das erste Halloween nach ihrer Scheidung nicht wirklich anders für ihre gemeinsamen Töchter Olive (4) und Frankie (2) ablaufen.

Denn trotz Ehe-Aus sind Drew und der Kunsthändler weiterhin Freunde geblieben. Das Erfolgsrezept dafür ist für den einstigen Kinderstar ganz einfach: "Pläne machen", so Drew Barrymore im Interview mit 'Entertainment Tonight'. "Regelmäßige Pläne. Wir, als Familie, haben drei Termine für Halloween."

Als was sich die süßen Kleinen des Hollywood-Stars verkleiden werden, verriet er nicht. Nur soviel: "Das ist wirklich der beste Tag überhaupt", meinte Drew. "Der einzige Tag, an dem es okay ist, eine Maske zu tragen. Gott, segne Halloween! Ich liebe es. Ich darf in dieser Nacht ein anonymes Elternteil sein, das ist so toll!"

Ihre zwei Töchter können sich auf jeden Fall darüber freuen, so vernünftige Eltern zu haben. Schon in ihrem Statement zur Scheidung hieß es: "Unsere Kinder sind unser Universum und wir freuen uns darauf, den Rest unseres Lebens das Hauptaugenmerk auf die beiden zu legen." Da wird Drew Barrymore sicherlich noch einige gemeinsame Halloween-Feste mit ihrem Ex feiern.