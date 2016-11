Allgemein | STAR NEWS

Drew Barrymore: Ferien mit dem Ex

Drew Barrymore (41) ist immer noch mit ihrem Exmann Will Kopelman befreundet.

Die Schauspielerin ('50 erste Dates') ließ sich im August von dem Kunsthändler scheiden. Zusammen hat das Paar zwei Kinder, für die es auch nach der Scheidung noch gemeinsam sorgen will. Zu diesem Zweck möchten die beiden sogar Weihnachten zusammen feiern. "Ein Großteil der Familie macht eine große Abenteuerreise. Unsere Kids sind aber noch ein bisschen klein, deswegen machen Will und ich etwas Schönes mit den beiden", erzählte Drew der 'New York Post'. "Wir haben ungefähr drei verschieden Pläne für die Weihnachtsferien." Am Sonntag [6. November] wird die kleine Familie das nächste Event zusammen erleben. Der Vater der zwei Mädchen wird am New York Marathon teilnehmen: "Er wird den Marathon laufen, also gehen wir hin und feuern ihn an."

Dem Paar sind seine Töchter derart wichtig, dass es teilweise trotz Trennung die Wochenenden gemeinsam verbringt. Den Mädchen soll es an nichts fehlen, schon gar nicht an richtigen Eltern.

Für Drew Barrymore ist das nicht die erste Trennung. 1995 ließ sie sich von Jeremy Thomas scheiden und 2002 von Schauspieler Tom Green (45, 'Road Trip'). 2016 kam dann die dritte Scheidung.

Bleibt zu hoffen, dass der nächste Mann endlich der Richtige für Drew Barrymore ist.