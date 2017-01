Allgemein | STAR NEWS

Drew Barrymore: Dating ja, aber nicht jetzt

Drew Barrymore (41) bleibt zunächst Single.

Die Darstellerin ('Drei Engel für Charlie') hatte sich im April 2016 von ihrem damaligen Ehemann Will Kopelman getrennt. Bereits im August wurde das Paar, das gemeinsam zwei Kinder hat, offiziell geschieden. Seitdem ist Drew Single, bereit für eine neue Beziehung ist sie hingegen noch lange nicht, wie sie gegenüber dem US-amerikanischen Radiosender 'SiriusXM' verriet, als sie gefragt wurde, ob sie derzeit jemanden treffe:

"Nein, niemanden. Ich bin noch nicht bereit. Ich leide noch immer unter dem Schock über das, was passiert ist. Das braucht alles noch ein bisschen Zeit."

Wenn sie irgendwann wieder auf die Suche geht, ist es allerdings unwahrscheinlich, dass dies über Dating-Apps passiert. Diesbezüglich habe sie einige Bedenken, nachdem sie beobachtet hatte, wie ihre Freundinnen sie benutzen: "Meine Sorge, was Dating-Apps angeht ist, dass ich normalerweise der Typ bin, der einen Psycho trifft und dann später am Abend ermordet wird. Ich denke, das alleine hält mich schon davon fern. Ich erinnere mich noch daran, wie du früher nur darauf gewartet hast, dass das Telefon klingelt. Dann hast du dir Sorgen gemacht, dass du den Anruf verpassen könntest. Dann gab es Anrufbeantworter mit dem Aufnahmeband, das du die ganze Zeit gecheckt hast. Ein Teil von mir datet noch immer auf diese Art und Weise. Ich kann es nicht leiden, wenn Menschen die ganze Zeit nur per Telefon reden wollen, oder per Text oder E-Mail", so Drew Barrymore.