Drake: Happy Birthday, Rihanna

Drake (30) hat für Rihanna (29) "sehr viel Liebe".

Die Sängerin ('Diamonds') feierte gestern ihren 29. Geburtstag und durfte auch ihren Ex ('Hotline Bling') zu den Gratulanten zählen. Der schickte ihr aber nicht einfach nur eine private Nachricht, sondern richtete ihr während seines Konzerts in Dublin vor versammeltem Publikum Geburtstagsgrüße aus. Ziemlich süß, wenn man bedenkt, dass die beiden in den letzten Jahren eine turbulente On/Off-Beziehung führten. Seit Herbst sollen sie allerdings - vorerst - endgültig getrennt sein. Offenbar haben die Promis aber weiterhin eine enge Verbindung.

"Heute hat jemand Geburtstag, jemand, für den ich sehr viel Liebe und Respekt habe", wandte sich der Rapper während des Auftritts an seine Fans. "Aber anstatt 'Happy Birthday' zu singen, dachte ich mir, wir machen in Dublin einfach das ...", kündigte er an, bevor er Rihannas und seinen Hit 'Work' anstimmte.

Ob Drakes angebliche neue Flamme Jennifer Lopez (47, 'Ain't Your Mama') wohl so begeistert von dieser Aktion ist? Seit Ende 2016 sollen die beiden ein Paar sein. Offiziell bestätigt haben die Musiker ihre junge Liebe bisher noch nicht, verbrachten allerdings unter anderem gemeinsam Silvester. Glaubt man einigen Berichten soll es mit J.Lo inzwischen aber schon längst wieder Aus sein.

Vielleicht steht also einer Reunion von Rihanna und Drake nichts mehr im Weg? Das wird sich sicherlich zeigen ...