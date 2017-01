Allgemein | STAR NEWS

Drake: Diamanten für J.Lo

Drake (30) hat Jennifer Lopez (47) eine mit Diamanten besetzte Kette geschenkt.

Der Hip-Hop-Star ('Hotline Bling') und die Sängerin ('Ain't Your Mama') sollen seit Kurzem ein Paar sein. Wie ernst es Drake mit der Beziehung ist, zeigt ein luxuriöses Geschenk, das er seiner Liebsten machte: So soll der Kanadier J.Lo mit einer Diamantkette von Tiffany überrascht haben. Der Wert des edlen Stücks: umgerechnet rund 94.000 Euro!

Wie 'People' berichtet, überreichte Drake seiner Liebsten zum Jahresbeginn die Victoria-Kette des Schmucklabels, die über und über mit Diamanten besetzt ist.

Das schicke Teil präsentierte Jennifer bereits vor einigen Tagen stolz auf Instagram. In dem Foto von Silvester zeigte sich die Musikerin in einem roten Kleid eingehüllt in eine Pelzstola. Die Kette trägt sie um den Hals, an ihren Fingern und an ihrem Handgelenk funkelt ebenfalls Diamantschmuck. Den Jahreswechsel feierten die beiden Turteltauben offenbar zusammen: J.Lo sagte ihr eigenes Konzert zum Ende von 2016 ab und besuchte stattdessen lieber Drakes Auftritt in Las Vegas.

Seit Anfang Dezember sollen die beiden ein Paar sein, als der Rapper gleich zweimal ihre Show in der Spielemetropole besuchte. Außerdem war er Gastgeber einer kleinen Party, zu der auch Jennifer eingeladen war.

Kurz darauf teilten die beiden Künstler ein Foto auf Instagram, auf dem sie sich in den Armen lagen. Wie ernst es den beiden aber tatsächlich ist, weiß niemand so richtig.

"Jennifer und Drake scheinen wirklich glücklich zu sein", verriet ein Insider 'People'. "Ihre Freunde wissen nicht, wo diese Beziehung hinführt. Jen schaut mit Freude in das neue Jahr. Sie trifft sich weiter mit Drake und er war schon in ihrem Haus. Sie sagt nur nette Sachen über Drake."

Schaut man sich Drakes extravagantes Geschenk an, scheint ihm die Beziehung mit Jennifer Lopez aber doch am Herzen zu liegen.