Donald Glover: Er ist der neue Lando Calrissian

Donald Glover (33) wurde als Lando Calrissian bestätigt.

Der Schauspieler ('Magic Mike XXL') wird in dem geplanten 'Star Wars'-Spin-off über Han Solo einen Part übernehmen und ersetzt damit Billy Dee Williams (79). Alden Ehrenreich (26, 'Hail, Caesar!') wurde schon im Juli als Han Solo und damit als Nachfolger von Harrison Ford (74) bekanntgeben.

Die Regisseure Phil Lord (41) und Christopher Miller (41) freuen sich auf jeden Neuzugang. "Wir sind so glücklich, einen Künstler wie Donald in unserer Runde zu haben", schrieben die beiden in einem Statement. "Das sind große Fußstapfen, in die er treten muss - und ein noch größeres Cape, was ihm aber perfekt passt, wodurch wir uns viel Geld sparen, weil wir keine Änderungen vornehmen müssen." Weiter scherzten sie: "Wir wollen uns schon jetzt in aller Öffentlichkeit bei Donald dafür entschuldigen, dass er für immer ein Dauergast auf der Comic-Con sein wird."

Der Schauspieler, der unter dem Namen Childish Gambino auch rappt, hat sich bisher zu dieser Ankündigung noch nicht geäußert, doch schon vorab bekanntgegeben, dass er sich über diesen Job sehr freuen würde. Im August sagte er im 'Time'-Magazin über die Casting-Gerüchte: "Ich meine, ich wuchs mit 'Star Wars' auf. Mein Vater war ein großer Fan. Ich hatte alle Spielsachen davon, als ich klein war. Ich hatte einen Darth Vader mit einem Lichtschwert. Das war echt cool. Es ist eine Dynastie. Es ist wie eine Bibel. Ich liebe dieses Franchise."

Wer sich jetzt schon über Donald Glover als Lando Calrissian freut, muss noch etwas Geduld haben - der Film ist erst für 2018 geplant.

