Dominic Monaghan: Stalkerin verhaftet

Dominic Monaghan (39) hat nun keine Probleme mehr mit seiner Stalkerin.

Der Darsteller ('Der Herr der Ringe') konnte Anfang 2015 eine einstweilige Verfügung gegen Meredith McLarty durchsetzen, die ihn offenbar per E-Mail und Social Media mit beleidigenden und wahnhaften Nachrichten bombardiert hatte, in denen sie behauptete, seit 2001 in ihn verliebt zu sein. Ein Gericht urteilte deshalb, dass sie sich Dominic nur bis auf 90 Meter nähern und ihn nicht mehr kontaktieren darf. Da sie gegen diese Auflagen verstieß und den Schauspieler weiterhin online belästigte, floh sie Anfang dieses Jahres vor der Polizei, weshalb ein Haftbefehl auf sie angesetzt wurde.

Wie 'TMZ' berichtete, wurde Dominics obsessiver Fan nun endlich festgenommen: Bereits am Sonntag [11. September] konnte sie auf dem Los Angeles International Airport geschnappt werden und nun befindet sie sich hinter Gittern, wo sie darauf wartet, sich am 20. September vor Gericht vorzustellen. Ihre Kaution beläuft sich insgesamt auf 200.000 Dollar (rund 178.000 Euro).

Dass sich seine Stalkerin im Gefängnis befindet, dürfte Dominic Monaghan beruhigen. In eine ihrer Nachrichten verwies sie nämlich auf Mark David Chapman, der 1980 Beatles-Legende John Lennon erschoss. "Drei Worte... Mark David Chapman...", soll sie geschrieben habe. In einer weiteren Nachricht drohte sie Dominic Monaghan: "Bring mich nicht dazu, dir wehzutun!"