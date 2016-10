Allgemein | STAR NEWS

Dieter Hallervorden: Besser als je zuvor

Dieter Hallervorden (81) ist seit Jahrzehnten als lustiger Scherzkeks bekannt, dabei reift er als Künstler immer noch heran.

Dass der Schauspieler ('Honig im Kopf') auch ernste Rollen spielen kann, zeigte er in den vergangenen Jahren immer wieder. Seine Charaktere werden zunehmend tiefgreifender und immer seltener sieht man die Legende als albernen Menschen auf der Leinwand.

Das freut ihn zwar, ist jedoch keine Überraschung: "Man kannte mich ja jahrelang als Komiker und Satiriker. Aber Tatsache ist, dass man mir jetzt eben auch Charakterrollen zutraut. Ich neige nicht dazu, mir selber auf die Schulter zu klopfen, aber ich wusste bereits vor 50 Jahren, dass ich diese Fähigkeiten habe, erzählte er 'planet-interview.de'.

Auch gegenüber 'TV Spielfilm' gab sich der Star selbstbewusst und verglich sich mit den ganz Großen: "Ich habe [Gérard] Depardieu gesehen, wie er einen Alzheimerpatienten spielt - da muss ich in aller Bescheidenheit sagen: Das hab ich besser gemacht." Seine Darstellung eines Alzheimererkrankten brachte Hallervorden nicht nur bei den Kritikern Lob ein. Auch Betroffenen waren begeistert: "Es hieß, sie hätten noch nie eine so glaubwürdige Darstellung eines Alzheimerpatienten gesehen, was mich natürlich sehr gefreut hat."

Keine Frage, mittlerweile gehört Dieter Hallervorden nicht nur zu den größten Komikern Deutschlands, sondern seit ein paar Jahren auch zu den spannendsten Schauspielern.