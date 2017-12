Allgemein | FAMILIE | Gewinnspiele

Die will jedes Kind unterm Baum! Gewinnt jetzt Spielzeugpakete von Fisher-Price!

Leuchtende Augen, ein strahlendes Lächeln und jede Menge Herzrasen – was gibt es Schöneres, als den ganz Kleinen an Weihnachten eine ganz große Freude zu machen? Vor allem in den ersten Lebensjahren sind Geschenke für Kinder besonders faszinierend und fesselnd. Die Hände strecken sich begierig dem neuen Gegenstand entgegen. Durch Ertasten und Fühlen begreifen Babys und Kleinkinder im wahrsten Sinne des Wortes ihre neue Welt. Eine spannende Reise, auf der unsere Kleinen viele körperliche sowie geistige Fähigkeiten erlernen. Um sie bei dieser Entwicklung gezielt zu fördern, sollte das Weihnachtsgeschenk sorgfältig ausgewählt werden. Es soll einerseits das Kind spielerisch weiterentwickeln – es aber andererseits nicht überfordern. Gar nicht so einfach? Doch! Fisher-Price arbeitet seit über 80 Jahren Hand in Hand mit Eltern, um die Balance aus Spielen und Lernen zu unterstützen und hat drei wertvolle Tipps im Gepäck, wie sich kleine Kinderherzen mit dem passenden Geschenk erobern lassen.

Tipp 1: Die Eltern fragen - Bevor die Suche nach einem Geschenk los geht, unbedingt die Eltern fragen. Sie wissen meistens, welche Wünsche ihren Kindern auf dem Herzen liegen oder zumindest, was sie gut gebrauchen können. Durch den Austausch mit den Eltern bekommt man schon mal ein gutes Gefühl, in welche Richtung es gehen soll. Außerdem lassen sich so Überschneidungen mit anderen Weihnachtsgeschenken vermeiden.

Tipp 2: Das Kind fragen - Sind die Kinder schon etwas älter, dann natürlich direkt mit den Kleinen sprechen und sie nach ihren Wünschen fragen. Aber Achtung, Spoiler Alarm! Kinder glauben noch an den Weihnachtsmann oder das Christkind. Um ihnen diesen weihnachtlichen Zauber nicht zu nehmen, ganz vorsichtig nach den Wünschen fragen. Am besten, sich den Wunschzettel für den Weihnachtsmann zeigen lassen und diesen mit dem Kind durchsprechen.

Tipp 3: Auf die Altersempfehlung achten - Beim Kauf von Geschenken für Kinder immer auf das empfohlene Alter achten. Spielzeuge sollen dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und somit den Entdeckergeist fördern und die Fantasie beflügeln. Ist ein Geschenk zu „babyhaft“, kann das Kind eventuell eingeschnappt reagieren. Überfordert das Geschenk hingegen das Kind, kann es schnell zu Frust kommen. Fisher-Price bietet Spielzeuge für Kinder aller Altersstufen, damit das spielerische Lernen immer Spaß macht.

Und das Beste: Fisher-Price und forher.de verlosen drei mal das Geschenkpaket BeatBo Familie im Gesamtwert von rund 300 Euro, welches für jede Menge Bewegung und Lern-Action unter dem Weihnachtsbaum sorgt. Das Paket besteht aus dem Tanzspaß BeatBo (ab 9 Monaten), dem Purzelspaß BeatBo (ab 9 Monaten) sowie dem Junior BeatBo (ab 6 Monaten) oder BeatBelle (ab 9 Monaten). Mehr Infos unter http://www.fisher-price.com/de_DE/index.html

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Page und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Weihnachtsfest mit euren Kleinen gestaltet.

Teilnahmeschluss ist der 16.12.2017