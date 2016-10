Allgemein | STAR NEWS

Die Lochis: Unsere Eltern sind stolz auf uns

Die Lochis können sich momentan nicht beschweren.

Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann (17) fingen einst als Neunjährige in ihrem Kinderzimmer an, Videos von sich zu filmen und sie auf YouTube zu stellen. Mittlerweile gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars, brachten sogar gerade ihr erstes eigenes Album namens '#Zwilling' heraus. "Ein großer Traum", wie Heiko gegenüber 'draufabfahren.de' offenbarte. "Dass die Platte jetzt draußen ist, ist echt der Hammer."

Die Eltern der beiden wussten dagegen zunächst nicht, was ihre Söhne da eigentlich so treiben. "Am Anfang haben wir alles heimlich gemacht", so Heiko. Aber: "Inzwischen finden die das cool, was wir machen, und sind sogar ein bisschen stolz auf uns", ergänzte sein Bruder Roman.

Das können sie auch sein, bleiben Die Lochis doch trotz ihres Ruhms ganz bodenständig. "Wir sind uns auf alle Fälle unserer Vorbildfunktion bewusst", erklärten die Jungs im Interview mit dem 'Südkurier'. "Das ist auch superwichtig, vor allem in unserer Branche. Wir präsentieren nichts, was zu stark unter die Gürtellinie geht, oder verherrlichen Drogen." Auch zu private Dinge werden nicht ausgeplaudert: "Zum Beispiel, über unsere Eltern oder wo wir genau wohnen. Man muss eine Grenze ziehen oder kennen."

Respekt: Mit gerade einmal 17 Jahren beweisen Die Lochis, dass sie echte Vollprofis sind.

