Die besten Reiseziele für 2017

Die Sommerferien sind teilweise schon angelaufen und bei vielen Reisenden laufen die Urlaubsvorbereitungen bereits auf Hochtouren. Doch welche Reiseziele sind besonders lohnenswert und auf welche Geheimtipps vertrauen die deutschen Urlauber?

Als Top-Reiseland ist Kanada 2017 besonders gefragt. Das Land birgt mit seiner unberührten Natur für abenteuerlustige Urlauber sehr viel Potenzial. Die Infrastruktur des Landes ist sehr gut ausgebaut und auch Einreise erfolgt unkompliziert. Das zweitgrößte Land der Erde feiert in diesem Jahr übrigens sein 150-jähriges Bestehen. Am 1. Juli 1867 kam es zum Zusammenschluss der britischen Kolonien New Brunswick und Nova Scotia mit der Britischen Provinz Kanada. Anlässlich des großen Jubiläums sparen Urlauber das ganze Jahr in allen Nationalparks die Eintrittsgelder.

Auf den zweiten Platz schafft es Kolumbien. Das Land bietet neben der außergewöhnlichen Gastfreundschaft der Einheimischen eine bunte Mischung aus Natur und kultureller Vielfalt. Auf dem Plan möglicher Aktivitäten stehen Aktivurlaub in den Anden, Am Amazonas und in Dschungelruinen. Aber auch Städtetrips nach Bogota, Medellin und Cali sind absolut eine Reise wert. So hat das Land für jeden Geschmack genau das Richtige parat.

Das dritte Land ist geographisch etwas näher an den heimischen Gefilden, aber nicht weniger als spannendes Reiseziel geeignet. Finnland steht für unberührte Natur mit wunderschönen Seen, Wäldern und Inseln sowie dem Phänomen der Nordlichter. Mit den weltweit bekannten Sauna-Aufgüssen kann man vollkommen entspannen und hier seine Seele so richtig baumeln lassen. Die Hauptstadt Helsinki bietet seinen Besuchern etliche Sehenswürdigkeiten sowie tolle Restaurants und Bars.

Städtetrips werden immer beliebter, da man mit wenig Zeit sich aus dem Alltag ausklinken kann und heutzutage das Fliegen eine absolut preiswerte Reisemethode darstellen kann. Als eines der Ziele dafür stellt sich Bourdeaux. Die Stadt bietet nicht nur für Weinliebhaber allerlei Highlights. Seit 2007 ist Bordeaux Unesco-Weltkulturerbe. Wer gerne etwas weiter reisen möchte, für den kommen Kapstadt und Los Angeles in Frage. Auch wenn diese Städte mehr als faszinierend sind, sollte man allerdings etwas mehr Zeit mitbringen, um die Region oder das Land weiter zu erkunden. Südafrika lässt einen in eine Welt eintauchen, die einen nie wieder loslässt. Wenn ihr einen Trip geplant habt, könnt ihr mit etwas Glück bei Totem Chief eure Reisekasse etwas auffüllen.

Wir wollen euch noch ein paar Reiseziele ans Herz legen, die noch etwas unbekannter sind, aber unbedingt auf die Liste der nächsten Touren sollten. Zunächst ist da Choquequirao in Peru. Die Ruinenstadt der Inka liegt auf über 3.000 Metern Höhe in der Region Apurimac. Hier könnt ihr den Massen an Touristen entgehen und trotzdem das Machu-Piccu-Feeling erleben. Wer auf Nationalparks steht, findet in der Region Taranaki in Neuseeland das perfekte Reiseziel. Abseits der großen Touristen-Ströme lässt der Vulkan Mount Taranaki und die wunderschöne Umgebung die Herzen Reisender höherschlagen. Neun Inseln im Atlantik bilden die Azoren und gehören offiziell zu Portugal. Die Inseln haben alle ihren eigenen Charme und stellen ein traumhaftes Reiseziel dar.

Bildrechte: © HandmadePictures - Fotolia.com