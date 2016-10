Allgemein | BEAUTY

Die besten Fitness Apps fürs Smartphone

Um fit zu werden und zu bleiben, braucht es heute kein Fitnessstudio mehr. Es reicht die richtige Fitness App. Wir stellen euch die neuen Fitness Apps vor.

Kraftübungen, Lauftraining, Stretching – es gibt heutzutage viele Fitness Apps für das Smartphone, die einen Personal Trainer ersetzen. Ob für Geübte oder Ungeübte – die Smartphone Apps sind etwas für jeden, der fit werden will und dabei Unterstützung benötigt. Einfach die App laden und los gehts:

Fitness App: Freeletics

Die Sportart Freeletics gehört zu den größten Fitness-Trends der letzten Jahre. 700 Workout ergeben sich durch die einzelnen Übungen, die euch in Videos erklärt werden. Für „Freeletics braucht ihr keinerlei Hilfsmittel und könnt somit die Übungen überall ausführen. Auch ein High Intensity Training gehört zum Workout. Die Ergebnisse könnt ihr mit anderen User auf der App teilen und habt so eine echte Challenge.

Die Basis App ist kostenlos. Das Upgrade zum kostenpflichtigen, digitalen Personal Trainer umfasst auch Ernährungspläne und Rezepte.

Nachteil: Nimmt mehr als 600 MB Speicher

Kosten: gratis, mit Personal Trainer: 79,99 Euro jährlich

Betriebssystem: iOS, Android

Sweat with Kayla

Fitness- und Instagram-Star Kayla Itsines (25) hat sogar eine eigene App. Vom Aufbau her ist die App ähnlich zu Freeletics. Allerdings ist diese App nur für Frauen konzipiert worden und basiert auf dem bekannten „BBG Workout“, mit dem Kayla bekannt geworden ist. Die App umfasst 28-Minuten Trainings, für die ihr keine Ausrüstung benötigt. Auch Ernährungspläne und Einkaufslisten gehören dazu. Ihr könnt zwischen vegetarischer, veganer und tierischer Ernährung wählen.

Nachteil: Die App „Sweat with Kyla“ ist relativ teuer.

Kosten: 19,99 Euro monatlich

Betriebssystem: Android, iOS

Men’s Health Personal Trainer

Die App „Men’s Health Personal Trainer“ umfasst mehr als 1.000 Übungen und 500 Workouts, die zar für Männer gemacht wurde aber auch von Frauen natürlich ausgeführt werden können. Hier könnt ihr ein individuelles Trainingsziel bestimmen, das eurem persönlichen Fitness-Level angepasst wird. Die Übungen werden bei dieser App detailliert beschrieben und teilweise sogar mit Videos visualisiert.

Nachteil: Leider umfasst die App weder Food-Tipps noch Rezepte

Vorteil: nicht teuer

Kosten: 38 Cents wöchentlich

Betriebssystem: Android, iOS

FitStar Personal Trainer App

Mit Hilfe von Fragebögen wird bei der „FitStar Personal Trainer“-App das Fitness-Level ermittelt. Damit könnt ihr euer Workout individuell anpassen. Es stehen euch mehrere Workouts in der Woche zur Verfügung. Ohne jegliche Hilfsmittel könnt ihr von Zuhause trainieren. Videos von Promi-Trainern zeigen den genauen Ablauf der Workouts, so dass ihr keine Fehler macht.

Nachteil: Die App ist leider nicht für eine große Veränderung des Körpers geeignet.

Kosten: gratis, Premium-Account: 4,49 Euro monatlich

Betriebssystem: iOS, Android

Casall Training of the Day

Personal Trainer Matthew Griffiths hat die App „Casall Training of the Day“ entwickelt. 100 Übungen und 60 volle Trainingsprogramme umfasst diese App und kann von Zuhause aus durchgeführt werden. Ihr könnt wählen zwischen Ausdauer, Kraft und Definition und 15-, 30- oder 45-minütigen Einheiten. Ein Audio Voice führt euch durch das Training. Auch eine Running-Option bietet diese App.

Nachteil: Nur mit Registrierung nutzbar

Kosten: gratis

Betriebssystem: iOS, Android

Sworkit

Diese App bietet euch Übungen aus Stretching, Yoga, Cardio- und Krafttraining. So könnt ihr euch einen abwechslungsreichen Trainingsplan zusammenstellen, der nie langweilig wird. Die Workouts dauern von fünf bis fünfzig Minuten. Trainieren könnt ihr immer und überall.

Nachteil: Erst wenn ein Workout ausgewählt wird und die Zeit läuft somit können Fragen nicht mehr geklärt werden

Kosten: gratis, Profi-Version: 3,99 Euro monatlich

Betriebssystem: iOS, Android

Loox

Bei dieser Fitness App könnt ihr euch einen richtigen Plan für euer ganz individuelles Trainingsziel erstellen. Muskelaufbau, Abnehmen oder Fitness stehen euch zur Verfügung. 300 verschiedene Workouts bietet euch die App und ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet. Trainer, Sportwissenschaftlern, Medizinern und Sportler haben gemeinsam diese App entwickelt. Ihr könnt gekonnt euren Trainingsablauf, das Gewicht, die Zeit und Wiederholungen dokumentieren und somit den Fortschritt tracken. Mittels Grafiken wird euch der Verlauf von BMI, Gewicht oder Umfang veranschaulicht. Videos unterstützen euch zusätzlich.

Nachteil: „Loox“ wurde auf das zusätzliche Training im Fitnessstudio ausgelegt.

Kosten: gratis

Betriebssystem: iOS, Android

Bildrechte: © Fotolia 2016 / arrow