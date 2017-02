Allgemein | STAR NEWS

Diane Kruger: Nichts Schöneres als Dating

Diane Kruger (40) freut sich aufs Daten.

Die Darstellerin ('Troja') hatte sich im vergangenen Jahr von ihrem Partner Joshua Jackson (38, 'Fringe') getrennt, mit den sie zehn Jahre lang zusammen war. Im Gegensatz zu vielen ihrer prominenten Kollegen scheut sich Diane aber nicht davor, wieder auf die Pirsch zu gehen. Tatsächlich freut sie sich sogar, den diesjährigen Valentinstag dafür zu nutzen, nach einem neuen Partner zu suchen, wie sie im Interview mit 'E! News' verriet:

"Es läuft ziemlich gut. Ich hatte schon ein paar Angebote für Dates und ich freue mich darauf." Den Valentinstag selbst verbringt Diane aber nicht mit interessanten Männern, sondern mit ihren Freundinnen. Damit gehe es ihr auch gut.

Den Grund für die Trennung hatte sie nie verraten, im Oktober 2016 allerdings auf Probleme in der Beziehung gedeutet, als sie ein Bild auf Instagram mit dem Kommentar versah: "Eine Beziehung ohne Vertrauen ist wie ein Handy ohne Netz. Und was macht man mit einem Handy ohne Netz? Man spielt Spiele."

Nach der Trennung wurde Diane mit dem Schauspieler Garrett Hedlund (32, 'Pan') gesehen, als sich beide in New York City auf einen Drink trafen. Doch ein Sprecher der Darstellerin stellte unmittelbar klar, dass es sich dabei nicht um ihren neuen Freund handele: "Sie sind seit Jahren befreundet, seit sie gemeinsam 'Troja' gedreht haben."

Joshua Jackson wiederum wurde mit Ruth Wilson (35, 'Luther') in Verbindung gebracht, nachdem beide in einem Restaurant gesehen worden waren. Aber auch da sei nichts dahinter, wie Ruth erklärte - mit dem Ex von Diane Kruger verbinde sie nichts romantisches.