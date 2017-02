Allgemein | STAR NEWS

Dennis Quaid: Kein Tiermissbrauch am Set

Dennis Quaid (62) ist kein Tierquäler und unterstützt diese Menschen auch nicht.

In letzter Zeit wurden Stimmen laut, die besagten, dass am Set von 'Bailey - Ein Freund fürs Leben', dem neuen Film des Schauspielers ('Die Reise ins Ich'),Tiere gequält worden seien.

Untersuchungen haben jetzt aber ergeben, dass dem nicht so ist. Die Vorwürfe seien unzutreffend, wie über 'TMZ' von den Ermittlern bekanntgegeben wurde.

Kürzlich waren Videos im Internet geleakt worden, in denen zu sehen war, wie ein Tiertrainer einen Hund am Set unter Wasser drückte. Natürlich rief das direkt PETA auf den Plan, die zum Boykott des Dramas aufrief.

Jetzt habe man jedoch herausgefunden, dass das Material manipuliert worden sei. Die Clips wurden schon vor längerer Zeit gedreht, aber erst Monate später, vor der Veröffentlichung des Films, an die Öffentlichkeit gebracht. Die Experten, die den Vorfall untersuchten, stellten fest, dass die Videos nicht echt seien und lediglich dem Zweck dienen sollten, dem Film zu schaden.

Dr. Kwane Stewart, der Tierarzt des 'American Humane's No Animals Were Harmed'-Programms, das sich gegen Tiermissbrauch einsetzt, äußerte sich zu den Ergebnissen rund um Dennis Quaids Film: "Es ist eine Enttäuschung, dass die Öffentlichkeit von dieser künstlich erstellten Kontroverse so an der Nase herumgeführt wurde, von einer radikalen Organisation wie PETA. Die setzen sich nur dafür ein, dass Tiere von Filmsets und auch sonst aus unserem Leben verschwinden."