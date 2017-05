Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Miley Cyrus ist ein Vorbild

Demi Lovato (24) ist stolz auf Miley Cyrus (24).

Die Musikerin ('Let It Go') zollte ihrer Kollegin ('Wrecking Ball') Respekt, da diese mittlerweile frei von Alkohol und Drogen lebt. Für Demi ist das ein ziemlich großer Schritt, den sie selbst sehr gut kennt. Auch sie musste lange mit ihrer Sucht kämpfen, konnte den Kampf dann aber zum Glück für sich entscheiden.

"Ich bin so stolz auf Miley", schwärmte Demi dem 'Hollywood Reporter' vor. "Ich glaube, dass es vielen Menschen hilft, wenn sie sehen, dass es Menschen im Rampenlicht gibt, die auch mit krassen Problemen zu kämpfen haben. Wir haben ein stressiges Leben. Ich glaube, dass es gut ist, zu wissen, dass eine Erholung möglich ist. Das ist einfach super wichtig, wie zum Beispiel auch für mich."

Demi befand sich erst kürzlich in einer Behandlung, die ihr dabei half, psychische Probleme zu bekämpfen. Sie konnte zudem feiern, dass sie seit mittlerweile fünf Jahren trocken ist. Auf Instagram dankte sie ihren Fans für die Unterstützung: "Es war eine lange Reise mit vielen Höhen und Tiefen [?] Danke, dass ihr an meiner Seite wart und an mich geglaubt habt."

Hoffentlich kann sich Miley ein Vorbild an Demi Lovato nehmen und hält es durch, clean zu leben.