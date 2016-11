Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Ihre Beziehung ist jetzt online

Demi Lovato (24) und Luke Rockhold (32) sind jetzt Instagram-Official!

Den beiden wurde schon seit Sommer eine Romanze nachgesagt, seitdem konnte das frischgebackene Paar nämlich immer wieder zusammen gesichtet werden. Nun scheint die Sängerin ('Stone Cold') genug von der Geheimniskrämerei zu haben und postete am Montag [14. November] kurzerhand ein Foto der beiden auf Instagram: Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt das hübsche Paar bei einem Event nebeneinander sitzen und glücklich in die Kamera lächeln. Dazu schrieb Demi ganz mysteriös: "Über letzte Nacht ..."

Die ganze Welt soll offenbar sehen, dass sie endlich wieder glücklich ist. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, seit sich die Musikerin von ihrer Jugendliebe Wilmer Valderrama (36, 'Die wilden Siebziger') getrennt hat. Mit ihm war sie immerhin sechs Jahre lang zusammen.

Augenscheinlich unterstützt Demi ihren Neuen auch gleich bei seinen Vorlieben: Luke ist professioneller UFC-Fighter, also besuchten die beiden bei ihrem ersten öffentlichen Date, von dem Demi den Schnappschuss mit ihren Fans teilte, den Kampf des Iren Conor McGregor (28) am Samstagabend [12. November] in New York. Die Künstlerin machte sich dafür extra schick und zog ein langes schwarzes Kleid an, ihr Beau erschien im Anzug.

Luke postete übrigens genau das gleiche Bild auf Instagram. Es ist also klar: Demi Lovato und ihr neuer Freund wollen ihre Liebe nicht länger verstecken.