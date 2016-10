Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Heißer Flirt mit John Mayer

Ob Demi Lovato (24) und John Mayer (39) gut zusammen passen?

Das werden sich am Wochenende vermutlich einige gefragt haben. Die junge Musikerin ('Let It Go') und ihr Kollege ('Your Body Is a Wonderland') wurden nämlich am Samstag [22. Oktober] im Promiclub Catch L.A. in West Hollywood bei einem heißen Flirt gesehen.

"John hatte seinen Arm um Demi gelegt", berichtete ein Augenzeuge 'Us Weekly'. "Das gefiel ihr."

Die beiden sollen die Nacht separat mit ihren jeweiligen Freunden beim Dinner gestartet haben. Erst später taten sich John und Demi zusammen und plauderten über eine Stunde lang miteinander. "Sie haben nicht rumgemacht oder etwas in der Richtung", betonte der Insider. "Aber Demi kicherte die ganze Zeit." Kein Wunder, immerhin soll John ihr viele Komplimente gemacht haben.

Demi Lovato ist seit Jahren ein bekennender John-Mayer-Fan und nannte den amerikanischen Künstler in der Vergangenheit eine "Inspiration" und ein "Vorbild". Einziger Makel, wenn man es genau nehmen möchte: John Mayer hat den Ruf eines Serien-Daters, er liebte schon berühmte Kolleginnen wie Katy Perry, Taylor Swift und Jessica Simpson.

Demi Lovato hat sich im Juni aus ihrer Langzeitbeziehung mit Schauspieler Wilmer Valderrama (36, 'Die wilden Siebziger') verabschiedet und ist seitdem Single.