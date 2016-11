Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Erster Auftritt mit neuem Freund?

Demi Lovato (24) präsentiert ihre neue Liebe.

Zwar brodelte die Gerüchteküche bereits seit Sommer, aber jetzt scheint es offiziell zu sein: Nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund Wilmer Valderrama (36, 'Die wilden Siebziger') ist die Sängerin ('Stone Cold') wieder schwer verliebt. Ihr Neuer heißt Luke Rockhold (32) und ist professioneller Kampfsportler. Am Sonntag [6. November] zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit und besuchten ein Football-Spiel in Los Angeles.

Geäußert hat sich Demi zwar noch nicht zu ihrer neuen Beziehung, laut 'TMZ' war sie aber äußerst happy, mit ihrem neuen Beau für Fotos zu posieren.

Schon im August wurde die Musikerin das erste Mal mit dem Sportler in Verbindung gebracht. Damals wurde berichtet, dass sich die beiden in Los Angeles in der Unbreakable Mixed Martial Arts Gym kennengelernt und sich auf Anhieb verstanden hätten. Zu diesem Zeitpunkt war Demi noch gar nicht lange Single, erst im Juni hatte sie sich nach sechs gemeinsamen Jahren von ihrem On/Off-Freund Wilmer Valderrama getrennt. Trübsal blies sie deshalb aber nicht.

"Ich fühle mich wirklich wunderbar", gestand sie damals dem Radiomoderator Elvis Duran. "Ich fühle mich echt toll und ich wachse. Mein Leben ist wirklich, wirklich aufregend für mich, weil ich mich entwickle. Es ist neu und frisch und ich fühle mich frei."?Wer weiß, vielleicht hatte da ja auch schon Luke Rockhold etwas mit Demi Lovatos guter Stimmung zu tun?