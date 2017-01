FAMILIE

Das waren die wohl pompösesten Weihnachtspartys

Die Winterzeit assoziieren viele Menschen mit Wärme, Kuscheln und etwas Zauberhaftem. Man wartet auf etwas Besonderes und Traumhaftes, egal ob man schon erwachsen oder noch klein ist. Die Familien schmücken ihre Häuser und für die Kinder ist diese Zeit von großer Bedeutung, da die Eltern mehr Zeit mit ihnen verbringen und sie viele Geschenke kriegen. Diese Zeit assoziieren viele Erwachsenen mit ihren schönsten Kindheitserinnerungen.

Für die Erwachsenen ist Winterzeit auch etwas Besonderes. Man versucht ein Gefühl von Festlichkeit zu schaffen und sich auf die gemeinsame Zeit zu konzentrieren. Manche Menschen finden diese Zeit magisch und probieren ihr Glück bei Glückspielen aus, wie z.B. Casino Online Echt Geld. Und es ist nicht weiter verwunderlich, da schon viele Gewinner es in der Weihnachtzeit geschafft haben.

Um in Weihnachtsstimmung zu kommen, geht man sehr oft zu Partys. Es gibt in der Regel viele Angebote und bei manchen kann man bereits schon für 5 Euro feiern. Aber es gibt auch diejenigen, die es schaffen, für 125.000 € ein Abendessen anzubieten, wie z.B. der Koch Ben Spalding. Ein solches Menu hat er in 2012 angeboten und was erstaunlich war, er hat viele Gäste gehabt, die sich dieses Menu gegönnt haben!

Das ganze Menu bestand aus begehrten und teuren Lebensmitteln und einer außergewöhnlichen Kombination der Gerichte, die viele Gäste überrascht hat. Das Angebot an Getränken war luxuriös: Eine Flasche Cheval Blanc von 1949 kostete schlappe 4.680 Euro und hat doch seine Verkoster gefunden.

Aber die meisten Menschen erwarten von Weihnachtpartys etwas Besonderes. Das kann entweder das außergewöhnliche Ambiente, coole Musik oder beides sein. In Rio de Janeiro gab es in 2010 eine Party mit sehr bunten Farben, mit traumhaften Kostüme und wunderschöner Livemusik. Es waren so vielen Menschen dagewesen, dass kaum Platz für die Teilnehmer zum Tanzen war. Aber in Brasilien kann man überall und zu jeder Zeit tanzen, egal ob Platz da ist oder nicht.

In Belgien waren 240.000 Besucher auf einer Weihnachtsparty in 2014, diese Zahl spricht für sich. Es mussten extra Online Wartelisten erstellen werden, um diese Massen an Tickets zu verkaufen. Bei diesem Event waren viele Prominente anwesend, wie z.B. David Guetta oder Steve Aoki. Diese Party wurde zur bedeutendsten und coolsten in Belgien gekürt.

