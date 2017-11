Allgemein | URLAUB

Das sind die besten Reiserouten für Frauen

Bei den Reiserouten gehen die Vorstellungen von Männern und Frauen häufig auseinander. Während der Mann gerne das große Abenteuer sucht, dem Fußballverein hinterherreist oder mit der Angelrute bewaffnet mitten in der Nacht aufsteht, träumt die Frau von Wellness-Oasen mit Ayurveda-Behandlungen und Shoppingtrips. Das Schöne an Kreuzfahrten ist, dass viele Geschmäcker abgedeckt werden und so kann der Mann der Frau das Gefühl geben, das letzte Wort gehabt zu haben, ohne dabei auf die eigenen Wünsche verzichten zu müssen. Damit die Frau am Ende des Urlaubs auch vollkommen zufrieden ist, sollten folgende Häfen unbestimmt angesteuert werden, da sie alles zu bieten haben, was Frauenherzen höherschlagen lässt.

Dass Frauen sich für Shopping begeistern können, ist in den meisten Fällen kein Mythos, sondern ein Fakt. Dabei geht es gar nicht darum, viel Geld auszugeben, sondern mit exklusiver Mode sich von der Masse absetzen zu können. Das geht im Urlaub natürlich wesentlich einfacher, denn in anderen Ländern gibt es nicht nur andere Läden, es gibt teilweise komplett unterschiedliche Trends auf den Straßen und so kann sich der ein oder andere Urlauber in den heimischen Gefilden als absoluter Trendsetter verkaufen. Ein Ideales Shopping-Ziel, das sich gut mit dem Schiff erreichen lässt, ist die beeindruckende Metropole New York City. Am Hudson River werden viele Trends geboren und schwappen in die ganze Welt über. Auch Dubai und Abu Dhabi sind aus Shopping-Aspekten immer eine Reise wert. Die glitzernden Malls sind stets bestückt mit den aktuellen Kollektionen aus dem High-Class-Segment. Aber auch Hamburg ist für viele Kreuzfahrer ein wahres Shopping-Paradies. Die unaufgeregten Hanseaten gehen stets mit der Zeit und bieten alles, was das Shopping-Herz begehrt.

Doch eine Kreuzfahrt hat ja noch mehr zu bieten, als die Shoppingmeilen dieser Welt anzusteuern. Denn auch die absoluten Wohlfühlmomente sollten im Urlaub nicht zu kurz kommen. Damit sich die Frau wie eine Königin fühlen kann, bieten verschiedenste Wellness-Behandlungen genau das richtige Programm. Natürlich liegen Welten zwischen einer Behandlung in einer deutschen Therapiepraxis oder einer traditionellen Thai-Massage bei sphärischer Musik und Weihrauchdüften. Daher bietet sich Asien als Reiseziel an, wenn der Fokus auf Wellness liegen soll. Thailand und Bali sind das absolute Paradies, wenn man einfach die Seele baumeln lassen will. Neben wunderschönen Stränden, beeindruckenden Tempeln und exotischem Essen bietet die Region nämlich das volle Sortiment an Ayurveda-Behandlungen und bestens ausgestattete Spa-Bereiche. Wenn das für euch auch in Frage kommt, könnt ihr im Casino Online spielen, um die Urlaubskasse aufzufüllen.

Wer neben hochklassiger Mode auch auf Küche der Superlative steht, der muss gar nicht so weit reisen. In den verschiedenen italienischen Hafenstädten wie Livorno, Venedig oder Civitavecchia bekommen Frauen in beiden Punkten, alles was sie sich wünschen.

Hier kommen Frauen und Männer gleichermaßen auf ihre Kosten. Während die Herren der Gattung den leckersten Rumsorten fronen, trinken Frauen exotische Cocktails mit frisch gepressten Säften. An paradiesischen Stränden wird zu Reggae-Musik getanzt und beim romantischen Abendessen am Strand kann der malerisch schöne Sonnenuntergang genossen werden.

Aber auch für Kunst- und Kulturbegeisterte bieten Kreuzfahrten allerhand attraktive Ziele. Egal ob Big Apple, Bilbao, Abu Dhabi, London, Amsterdam oder Hamburg. Hier finden Reisende Museen und Kunstausstellungen, die über die Grenzen ihres Landes bekannt sind. Grundsätzlich lässt sich also festhalten, dass Kreuzfahrten eine gute Option für Paare sind, die unterschiedliche Prioritäten für Ihren Urlaub setzen.

Bildrechte: © alphaspirit- Fotolia.com